O Festival Suíça Bahiana (FSB) confirmou ontem (02) a sua quinta edição, que será realizada entre os dias 24 a 26 de novembro, no Villa Music, em Vitória da Conquista. O festival que já teve em sua programação nomes como Humberto Gessinger, Larissa Luz, Ratos de Porão, Emicida, Marcelo Jeneci, Cone Crew Diretoria, além da banda argentina Las Taradas, retorna depois de dois sem ser realizado.

Se inspirando em Belchior, o FSB de 2017 tem uma hashtag oficial: #ONovoSempreVem. A identidade visual ainda traz uma fênix, símbolo da renovação e da resistência, desenhada pela artista Ully Flôres.

O FSB é produzido pelo Coletivo Suíça Bahiana, que atua na cidade há quase 10 anos. Desde a última edição do festival, a produtora tem trabalhado com uma agenda intensa de eventos, como o Devaneios Sonoros, Veraneio e Festival Próxima Estação, trazendo para Conquista shows de artistas e bandas como Márcia Castro, Scambo, Anelis Assumpção, Lazzo Matumbi, Maglore, Torture Squad, Vivendo do Ócio, dentre outros.

Atualmente, o coletivo também se dedica aos projetos Retiros Autorais e Noite Fora do Eixo, que acontecem mensalmente, e também ao selo musical PIRIPIRI, voltado para o lançamento de produtos de artistas da cidade do sudoeste da Bahia.

A programação do FSB será divulgada nos próximos meses. O passaporte e ingressos individuais “no escuro” já estão à venda no site Sympla (http://bit.ly/2wpkhDZ) e na loja Seja Nerd, localizada na Avenida Siqueira Campos, 325, bairro Recreio.

Assessoria de Imprensa: VAGALUME ASSESSORIA