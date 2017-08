Um homem de 45 anos foi preso pela Ronda Escolar da 77ªCIPM após deflagrar tiros na Rua 2 de Janeiro, bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista no final da tarde desta segunda-feira (07).

A guarnição realizava rondas no local quando foi abordada por cidadãos que informaram a presença de um homem armado que estava atirando no meio da rua.

Os militares iniciaram as buscas e localizaram o indivíduo que resistiu a voz de prisão, mas foi contido com a ajuda de guarnições da BCS Nova Cidade.

Ele portava um revólver Taurus, calibre .32, com várias munições deflagradas. No momento da prisão o dono de um supermercado informou à guarnição que o autor havia entrado em seu estabelecimento e havia ameaçado com a arma diversos clientes.

O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

77ªCIPM