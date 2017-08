A Casa do Amor e a Comunidade Anuncia-me serão as duas entidades beneficiadas com a cortesia solidária do Festival de Inverno Bahia (FIB) 2017, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. Com essa ação, entidades que desenvolvem projetos sociais no município são contempladas com a renda da venda de ingressos da festa a empresas parceiras, que os adquirem por um valor abaixo do comercializado.

A Casa do Amor vai reverter a renda na aquisição de camas hospitalares para novos leitos. A instituição de caridade oferece abrigo, alimentação e cuidados para pacientes carentes em tratamento de câncer. Já a Comunidade Anuncia-me, que atua com acolhimento e assistência aos moradores de rua, vai utilizar o benefício para compra de um veículo que será utilizado no deslocamento de favorecidos e equipe e no recolhimento de donativos.

Não é a primeira vez que essas duas instituições são contempladas. A Casa do Amor foi a primeira agraciada, há sete anos, na sétima edição do FIB, em 2010, e destinou o benefício para a construção de uma lavanderia. Já a Comunidade Anuncia-me recebeu a cortesia solidária há quatro anos, em 2013, e o valor foi destinado à reforma do lar que abriga idosos em situação de abandono. Os organizadores do evento ressaltam que a cortesia solidária cumpre um papel social, além de ser uma forma de agradecer à população que abraçou um festival que movimenta o cenário cultural e econômico regional, consolidando-se a cada edição.

Há sete anos, o FIB apoia instituições conquistenses com a cortesia solidária: Casa do Amor, em 2010; Comunidade Terapêutica Fazenda Vida e Esperança (Cotefave), em 2011; Pastoral do Menor, em 2012;Comunidade Anuncia-me, em 2013; Abrigo Nosso Lar, 2014; no ano seguinte, duas instituições foram contempladas – Comunidade Terapêutica Fazenda Vida e Esperança (Cotefave) e o Lar Catarina de Sena; eAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em 2016.

Festival reúne grandes nomes da música nacional: Nesta edição se apresentam no Palco Principal os artistas: Tiago Iorc, Skank e Ivete Sangalo na sexta, 25; já no sábado, 26, é a vez de Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa e Raimundos; Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan fecham a festa no domingo, 27. A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master da Fainor e apoio do Shopping Conquista Sul, Itaipava, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2017

Quando: 25, 26 e 27 de agosto

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista

Classificação: 12 a 14 anos, desde que acompanhado de pais ou responsáveis; maiores de 14 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis; para a área open bar, somente maiores de 18 anos

Abertura dos portões: 19h na sexta e sábado; 18h no domingo

Grade Palco Principal: Tiago Iorc, Skank, Ivete Sangalo, Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa, Raimundos, Caetano Veloso, Anitta, Matheus & Kauan*

vOceve