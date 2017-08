Cerca de 15 dias após estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) terem passado mal após comerem no restaurante da universidade, a Vigilância Sanitária de Vitória da Conquista informou que não foram encontradas evidências de alimentos impróprios para o consumo na unidade.

A inspeção foi feita na última sexta-feira (11), por técnicos que disseram não haver indícios de inconformidades com as normas sanitárias no restaurante.