Sabe aquela sensação ruim de ficar esperando o ônibus no ponto, com a desconfiança que o coletivo já pode ter passado e você ficado para trás?

O aplicativo CittaMobi lançado recentemente pela viação Cidade Verde, promete acabar com esse desconforto facilitando o dia a dia dos usuários da empresa em Vitória da Conquista: o app informa em tempo real a localização dos coletivos.

A ferramenta, desenvolvida através dos departamentos de TI, ouvidoria e laboratório de imagens a bordo em parceria com uma empresa de monitoramento de frota, permite aos passageiros, através do celular, saber quanto tempo falta para o ônibus passar no seu ponto.

Através do aplicativo é possível consultar de casa ou do trabalho, o que faz ganhar alguns minutos em suas atividades, ou ficando menos tempo no ponto.

Baixe o CittaMobi faça seu cadastro e o das linhas que você utiliza. As informações são da Assessoria de Comunicação.

Blog Transitar