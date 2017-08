A Wizard, escola de idiomas oficial do FIB, promete movimentar a área de entretenimento do festival. Neste ano, a Wizard levará para o seu stand o artista plástico Tiano Vilarino, grafiteiro conquistense, famoso pelo seu talento com a arte urbana, que já homenageou nomes como Aurino Cajaíba, Carlos Jeovah e J. Murilo pelos bairros conquistenses.

O artista irá grafitar ao vivo, durante os shows do Festival, e todo o processo de sua arte poderá ser acompanhado e admirado pelo público presente.

A Wizard também promoverá outras ações artísticas para interagir com o público. Uma das paredes do stand ficará à disposição para que as pessoas possam deixar sua a “marca”. A novidade será o efeito neon que terão os desenhos e assinaturas, devido a uma tecnologia que será implantada no espaço.

O três dias de festival prometem! Além dos shows de grandes artistas nacionais, o público também terá à disposição diversas opções de atividades para se divertir no Parque de Exposições Teopompo de Almeida.

Aguardem!