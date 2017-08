O Festival Suíça Bahiana (FSB) vai realizar a sua quinta edição entre os dias 24 a 26 de novembro, no Villa Music, em Vitória da Conquista. O festival que já teve em sua programação nomes como Humberto Gessinger, Larissa Luz, Ratos de Porão, Emicida, Marcelo Jeneci, Cone Crew Diretoria, além da banda argentina Las Taradas, retorna depois de dois sem ser realizado.

Inspirando-se em Belchior, o FSB de 2017 tem uma hashtag oficial: #ONovoSempreVem. A identidade visual ainda traz uma fênix, símbolo da renovação e da resistência, desenhada pela artista Ully Flôres.

Serão 15 atrações no palco principal, divididas em três dias de programação. O festival também terá foco em gastronomia e cervejas especiais.

Embora o Coletivo Suíça Bahiana, que assina a produção do evento, não tenha divulgado nenhuma atração, o festival já iniciou as vendas de passaporte e ingressos “no escuro”.

São apenas mil ingressos por dia e o primeiro lote de passaporte traz dois brindes especiais: copo personalizado e pôster do festival (que serão entregues no primeiro dia do evento). O passaporte e ingressos individuais estão à venda no site Sympla (http://bit.ly/2wpkhDZ) e na loja Seja Nerd, localizada na Avenida Siqueira Campos, 325, bairro Recreio.