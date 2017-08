Quem vai ao Festival de Inverno Bahia (FIB) sabe bem que as atrações do Palco Principal são de aquecer o frio conquistense. Mas a festa é bem mais ampla, agita outros espaços e contagia pela diversidade de estilos.

Nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, a diversão também acontece no Barracão Universitário OPÇÃO e na Arena Eletro Rock UNOPAR do FIB 2017.

A Arena, por exemplo, assim como o Palco Principal, também terá novo posicionamento no layout da festa este ano. E será o espaço para os talentosos músicos regionais, que se revezam entre as bandas e cantores de pegada pop/rock e mpb e as pickups dos DJs mais badalados da cidade.

Dia 25, sexta, estreia no festival Tom Lemos e os Formidáveis, com repertório influenciado pelos clássicos do rock e sucessos dos anos 80, 90 e 2000. Eles dividem o palco com a banda conquistense Ladrões de Vinil, na estrada há mais de dez anos, misturando rockabilly, Jovem Guarda, rock instrumental e surf music. As batidas eletrônicas da noite ficam por conta do duo de DJs Fábio e Vitor Patez, além da apresentação do DJ Alphatrax. Não dá pra ficar parado.

No sábado, 26, é a vez das bandas Dost e Excalibur Rock Band, dois dos melhores representantes do rock’n’roll da região, que levam para o evento a irreverência roqueira de repertórios autorais e interpretações de grandes clássicos do gênero. Em seguida, a festa fica nas mãos e sound systems dos DJs Loro Vudu, PX e Robertinho, variando do ragga ao psy trance.

Na noite de domingo, 27, se apresentam pela primeira vez no FIB a referenciada dupla Bia Novaes e Iracema Muller, enchendo o palco de músicas pop suingadas, black music e MPB, e a banda jequieense Essencial Hit, dona, entre guitarras e belos vocais, de um set list de vários sucessos brasileiros e mundiais. E, pra fechar, a pista fica com as mixagens do DJ Tony e do duo DJ Trindade e DJ Tom com muita house, trance, electro e techno.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master do Governo do Estado da Bahia e da Fainor e apoio da Itaipava, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Shopping Conquista Sul, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2017

Quando: 25, 26 e 27 de agosto

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista

Classificação: 12 a 14 anos, desde que acompanhado de pais ou responsáveis; maiores de 14 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis; para a área open bar, somente maiores de 18 anos

Abertura dos portões: 19h na sexta e sábado; 18h no domingo

Grade Palco Principal: Tiago Iorc, Skank, Ivete Sangalo, Humberto Gessinger, O Rappa, Jota Quest e Raimundos, Caetano Veloso, Anitta, Matheus & Kauan*

