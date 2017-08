A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista/BA prendeu, na tarde deste sábado (19), uma mulher que transportava haxixe em um ônibus de transporte interestadual de passageiros. O veículo fazia a linha Rio de Janeiro/RJ X Natal/RN quando foi abordado pela PRF, por volta das 15h, no KM 830 da BR 116, sudoeste da Bahia.

Durante a fiscalização no compartimento de bagagens, os policiais encontraram três tabletes de substância conhecida como haxixe pesando aproximadamente 3,2 kg. A droga estava dentro de uma mochila que pertencia a uma das passageiras, uma mulher de 47 anos.

A passageira confirmou a posse do entorpecente e informou que por certa quantia em dinheiro estava transportando a droga de São Paulo, onde a recebeu, até a capital do Rio Grande do Norte, Natal.

Ela foi presa e levada com o entorpecente para a delegacia de polícia judiciária em Vitória da Conquista, onde irá responder por tráfico.

PRF -Bahia