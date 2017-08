Por Amilton Saraiva, especialista em condomínios da GS Terceirização

O momento econômico pelo qual o Brasil passa não é de todo mal. O novo cenário trouxe desemprego, mais impostos, baixos PIB e renda, porém também traz o pensamento da economia. É isso que os condomínios estão buscando devido a um mercado cada vez mais desfavorável ao bolso dos brasileiros. De acordo com a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), o valor dos condomínios nos custos gerais estão cerca de 0,53% maiores do que o ano passado.

Mas, como já foi dito, é preciso saber onde e como economizar. Os mesmos dados divulgados também apontam que houve uma queda relevante nas despesas de consumo de água, com cerca de 3,98% – o que já é um bom começo, mas ainda é preciso mais. Reavaliar os métodos de trabalho para redução dos custos é o primeiro passo. Existem diversas formas de gerar economia com medidas de prevenção nos condomínios e, claro, em serviços como os de portaria e limpeza.

Terceirizar significa transferir o gerenciamento da mão de obra local para uma empresa especializada na gestão de serviços, modernizando assim a sua estrutura, além de ganhar agilidade, segurança, profissionalismo e geração de soluções. Enquanto o síndico pode ficar focado no gerenciamento e na administração do condomínio, tomando outras medidas para melhorias, pode ter a certeza dos demais trabalhos estarem sendo realizados de forma profissional.

Optar por terceirização é uma maneira eficiente para reduzir custos e com a burocracia de contratar diretamente colaboradores pelo próprio condomínio, já que essa parte fica a cargo da empresa contratada, que realiza toda a parte de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, capacitando-os para o trabalho. Outra redução de custo é referente à eliminação da folha de pagamento e de seus encargos, o passivo trabalhista e a multa de 50% sobre saldos de FGTS, o que acaba por reduzir substancialmente a taxa da administradora pelo fato de não mais precisar elaborar a folha de pagamento, nem de ter que recolher os encargos e os impostos decorrentes.

Ao contratar uma empresa, não há com o que se preocupar com as faltas de funcionários, já que em caso de ausência de alguém, outro profissional é enviado no lugar para realizar o plantão, não deixando o posto defasado. Existem condomínios que se beneficiam de outras vantagens de um serviço terceirizado, como possuir liberdade de substituir um empregado a qualquer hora por causa de falta de compromisso ou profissionalismo, por exemplo. Ao terceirizar serviços não é preciso pagar custos extras de indenização, além de acabar com o tabu de funcionários antigos, que poderão ficar tranquilos quanto à sua prestação de serviços, pois nunca serão substituídos por causa do custo de sua rescisão, o que permite montar assim uma equipe de profissionais dedicados e de sua confiança.

Os condomínios que terceirizam também não precisam investir em equipamentos, acessórios, ferramentas e produtos de limpeza, liberando assim o seu fluxo de caixa. É um investimento que compensa financeiramente e traz retorno positivo em forma de um serviço bem executado, além de garantir segurança e tranquilidade aos administradores, moradores e usuários de condomínios.

Mas, além de terceirizar, os condomínios também estão orientando os prestadores de serviços, moradores ou usuários quanto aos cuidados com a manutenção e a economia de água e energia. Uma boa gestão e o apoio cooperativo de todos contribuem para diminuir bastante os valores das despesas ordinárias de condomínio.