O Encontro Gastronômico Sabores de Conquista, evento realizado pelo coletivo conquistense de culinária e gastronomia Sabores de Conquista, acontece sábado e domingo (26 e 27 de agosto), na Praça do Gil. Dessa vez, o encontro comemora o Mês dos Pais, com uma programação completa para toda a família.

Além da exposição e comercialização de produtos, o Sabores de Conquista também proporciona ao público a participação em oficinas para todas as idades, programação musical e espaço infanto-juvenil. Nesta edição, haverá apresentações do grupo Mulher no Samba, além do músico Lucinho Ferraz e convidados.

Participam do encontro expositores de artesanato, como o grupo Cor & Arte, além de empreendimentos gastronômicos que oferecem uma variedade de opções, como hambúrgueres especiais, massas e doces. Esta edição também conta com o apoio do Sesc, que oferecerá serviços de maquiagem e massagem no local.

Confira a programação completa:

SÁBADO

16h Mulher no Samba

DOMINGO

15h Oficina de Contação de Histórias com Iara Couto

16h Lucinho Ferraz e convidados

Expositores:



Maria Fulô – Arte & Artesanato

Café Arte

Sara Artesanato

Madame Frufru

Modelando Ideias

Laço Rosa

Amendoim da Vovó Nancy

Sabor de Infância

Picoleteria Brasileirim

Dona Maricota

Carila’s Burgers

Tortilha Baiana

Seu Batata

Espaço Edu Torres

Gourmet Baianinho – Acarajé Delivery

Casa dos Salgados

Boteco do Gugu

Mestre Pizzaiolo

Cervejaria Brutos Beer

Sabores de Conquista

O coletivo Sabores de Conquista surgiu em janeiro de 2017, com o objetivo de valorizar a cultura gastronômica local, agregando produtores de alimentos orgânicos e naturais e proporcionando o aperfeiçoamento profissional através de cursos, oficinas e palestras ministradas por especialistas da área que contemplarão temas atuais do cenário gastronômico. Fazem parte do coletivo os empreendimentos Boteco do Gugu, Café Bauer, Brutos Beer e Mestre Pizzaiollo.

O Encontro Gastronômico Sabores de Conquista é um evento com entrada gratuita e acontece entre 11h e 20h.

SERVIÇO

Encontro Gastronômico Sabores de Conquista | Praça do Gil (VCA)

Data: 26 e 27 de agosto de 2017

Horário: 11h às 20h

Endereço: Praça do Gil, bairro Recreio, Vitória da Conquista (BA)

Entrada: Gratuita



Assessoria de Imprensa:

