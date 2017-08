Mais de 160 mil títulos de eleitor ainda podem ser cancelados em Vitória da Conquista. O alerta é do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) em reforço a convocação dos eleitores da cidade para que compareçam ao cartório ou postos da Justiça Eleitoral e realizem o recadastramento biométrico. A revisão do eleitorado está em fase obrigatória no município e aquele cidadão que não passar pelo procedimento terá o título cancelado.

O eleitor de Vitória da Conquista pode realizar o recadastramento biométrico em três postos de atendimento:

– Fórum Eleitoral (Avenida Olívia Flores, S/N, Candeias), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h;

– Posto do SAC, localizado no Shopping Conquista Sul, com funcionamento das 9h às 17h. (somente agendamento através do site do SAC);

– Centro Glauber Rocha, localizado na Av. Brumado, s/n, bairro Brasil (próximo da BR-116), das 8h às 13h.

Números

Desde que o TRE da Bahia e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista assinaram um convênio, em maio de 2017, mais de 33 mil eleitores realizaram a biometria, um aumento de 70% em cinco meses.

Em maio, quando o convênio foi assinado, dos 228.144 eleitores de Vitória da Conquista, apenas 37.837 (16,585%) haviam realizado a biometria. Em números atualizados, já são 231.437 eleitores na cidade, sendo que, desses, 71.261 (30,79%) realizaram o recadastramento biométrico. Os 160.176 eleitores que ainda não fizeram o procedimento, precisam procurar um dos postos de atendimento da cidade para a atualização eleitoral.

Aqueles que não comparecerem terão o título cancelado, ocasionando assim a suspensão do pagamento do Bolsa Família, benefício do Governo Federal. A sanção é prevista pelo Código Eleitoral, artigo 7º. O prazo para o comparecimento do eleitor é até 31 de janeiro de 2018.

Consulte débito

Antes de comparecer ao cartório, os eleitores deverão consultar se possuem pendências com a Justiça Eleitoral e emitir boleto para pagamento de multa (Guias de Recolhimento da União). Para isso, basta acessar o site (www.tre-ba.jus.br) e, por meio do menu principal, seguir o caminho: Eleitor > Débitos do eleitor. O comprovante de pagamento deverá ser apresentado no momento do atendimento. Informações podem ser obtidas por meio dos números (77) 3424-6260/ 6214 e/ou (77) 3422-4606.