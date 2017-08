Na manhã de sexta-feira, 25, a CDL de Vitória da Conquista promoveu um café da manhã com lojistas do Bairro Brasil para ouvir as demandas dos comerciantes do bairro. Os lojistas presentes, a maioria estabelecida há anos na Zona Oeste da cidade, apresentaram sugestões e dificuldades enfrentadas no dia a dia do comércio. (Vejas as fotos aqui.)

Na reunião, os lojistas enalteceram o tradicional comércio do Bairro Brasil, que atrai consumidores de todos os bairros e de diversas cidades da região pela variedade, produtos de qualidade, bons preços, pela famosa Feirinha, e por ainda contar com a peculiaridade de abrir as portas aos domingos. O Bairro Brasil é um bairro populoso, com características de um município independente e tem se destacado pela valorização imobiliária e pelo crescimento do comércio.

Os lojistas expuseram as necessidades do comércio do Bairro, que reflete no comércio em toda Zona Oeste. A segurança pública foi o tema mais abordado, e a sugestão de um plano piloto para a criação da Guarda Municipal no Bairro, como teste, foi apoiada pelos presentes. Outras demandas expostas foram: melhoria na pavimentação das ruas, organização da Feira, estacionamento em ângulo ao invés de fila, organização do trânsito, ornamentação em períodos festivos, situação dos moradores de rua, além de uma maior participação do Poder Público.

Para a Presidente da CDL, Sheila Andrade, a reunião foi importante por promover maior interação entre os lojistas do Bairro Brasil e a CDL. “Dialogamos sobre as demandas do Bairro, e de que forma a CDL pode ajudar na solução dos problemas da região. A Zona Oeste tem vida própria, onde os moradores não dependem do centro da cidade. Eles encontram tudo no comércio local que é muito forte. Por isso, queremos unir forças com os comerciantes do Bairro Brasil, do Centro e dos outros bairros, para que, através da CDL, possamos levar as demandas e dialogar com a Prefeitura, Secretários, Governo do Estado, enfim, com o Poder Público. Os lojistas precisam se unir para serem fortes”, afirma a presidente.

O Diretor da Zona Oeste e corretor de Imóveis, Manoelzito Rocha, avaliou o encontro como “muito proveitoso”. “A reunião provocou uma discussão que girou em torno dos interesses dos comerciantes da Zona Oeste, mas que contribuem com os interesses de todos os comerciantes da cidade. Vamos agendar uma nova reunião para ampliar os temas, formalizar um documento e, consequentemente, convocar autoridades e Poder Público. Com o apoio da CDL, vamos buscar essa aproximação e, obviamente, o comércio só tem a ganhar”, garante seu Zito, como é conhecido.

De acordo com o lojista Antônio Marques, a reunião foi importante para unir os lojistas e fortalecer a classe. “O encontro foi uma iniciativa muito boa por parte de Zito e Sheila da CDL, pois realmente temos a necessidade de melhorias para este bairro, como a questão da segurança e infraestrutura. Precisamos dar segmento a este trabalho para nos fortalecer, pois o Bairro Brasil é forte e gera muita receita para o Poder Público, e esperamos a contrapartida”, considera o lojista.

Os lojistas presentes foram unânimes em parabenizar a CDL pela iniciativa do encontro e sugeriram uma próxima reunião para que seja formalizado um documento com as pautas para serem apresentadas ao Poder Público Municipal.

Participaram do encontro a Presidente da CDL Sheila Andrade (Lojas Nacional); os diretores: Marcos Alberto (Sicoob); Helio Marques (Cris Modas); Arlene Barbosa (Loja Maria Joaquina); Paulo Almeida (Alumínio e Cia); Manoelzito Rocha (MR Imóveis) e Daniel Soares (Silva Calçados); o Presidente da ACIVIC, Itamar Figueredo; o presidente do Conselho de Segurança, Célio Barbosa; o representante da Caixa Econômica Federal, Cláudio Andrade; a representante do Sicoob Crediconquista, Valézia Soares; os lojistas: Denize Freitas (Deny Cosméticos); Ivana Maria (Lotéricas Brasil); Luiz de Jesus Andrade (Mercado Vitória); José Maria Caires (Maxtour); Geraldo Meira (Drogaria Bahia); Vanderval Silva (Elétrica Brasil); Antônio Marques (Casa Marques); Sidnei França (Nei Contabilidade); Laudelino Lima (Indústria de Balcões Sudoeste); Girleide Nogueira (Beto Eletrônica); Manoel Matias (Beto Eletrônica); Fabrine Silva (Skala Modas) e Gilda Rocha (Junior Calçados).

