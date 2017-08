Entre as vítimas do fatídico acidente que ocorreu na noite desta segunda-feira (28) entre Caetité e Brumado na BR 030 podem estar, conforme informações extraoficiais, um casal guanambiense, sendo uma das vítimas uma cantora de forró muito conhecida. A vocalista da Banda Sabor do Nordeste do cantor Dio do Acordeon conhecida como Lane Mello seria uma das vítimas.

O acidente ocorreu quando um veículo Toyota chocou frontalmente com um caminhão. Os veículos pegaram fogo após a colisão fazendo com que as vítimas fossem carbonizadas. Nesta manhã o músico Dio do Acordeon participou a vivo do 96 Notícias 1ª Edição e falou sobre como família está se sentindo abalada.

A perícia técnica permanece na busca de identificação dos corpos. Ao todo, segundo as informações, são três pessoas mortas.

Guanambi FM