O palco do Festival de Inverno Bahia já recebeu inúmeros artistas, conferindo ao evento diversidade e autenticidade, reconhecidas pelo público. Em sua 13ª edição não foi diferente. Tiago Iorc, Skank, Ivete Sangalo, Humberto Gessinger, O Rappa, Jota Quest e Raimundos, Caetano Veloso, Anitta, Matheus & Kauan levaram o público ao delírio.

Participando pela 2ª vez do Festival o Furacão Ivete Sangalo esquentou o público com homenagem ao axé e com direito ao fã Ney Lima subir ao palco.

Quem também retornou aos palcos do FIB foi Humberto Gessinger que em suas redes sociais declarou” Noite pra guardar na memória e no coração! Obrigado, Vitória da Conquista! Valeu galera que veio de outras cidades”.

Estreantes no Festival de Inverno Bahia, Caetano, Anita e Matheus e Kauan colocou toda a energia para ferver a arena da festa. A apresentação de Caetano contou também com uma manifestação em defesa da Amazônia e uma singela homenagem a Wilson das Neves. Na sequência Anitta esbanjou sensualidade, cantando hits que mostraram um pouco da batida da Favela e o último show ficou por conta da dupla goiana Matheus e Kauan. Os dois fizeram a plateia cantar junto os hits mais românticos: “A rosa e o beija flor”, “Que Sorte a nossa” e “Papel Amassado”.