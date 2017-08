O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) nomeia, na manhã desta quarta-feira (dia 30/08), o publicitário Vinicius Khouri como titular da Delegacia Regional Sudoeste da entidade, em Vitória da Conquista.

Com reativação desta delegacia, o Sindicato passa a contar com cinco representações regionais, localizadas nas cidades de Santo Antônio de Jesus (Recôncavo), Teixeira de Freitas (Extremo Sul), Itabuna (Sul) e Barreiras (Oeste) e agora a recém-criada em Vitória da Conquista (Sudoeste).

“Conquista é um grande centro urbano baiano, com mais de 350 mil habitantes e um mercado publicitário extremamente importante, por isso o Sinapro-Bahia não poderia deixar de estar presente neste município, afirma Gustavo Queiroz, presidente do Sindicato. A diretora de Relações Governamentais do Sinapro-Bahia, Vera Rocha, ressalta que “a criação desta quinta delegacia regional faz parte do processo de interiorização das ações do Sindicato”.

A cerimônia de nomeação será realizada às 9h, no auditório da TV Sudoeste, durante a realização do Seminário de Licitações. O evento para convidados é promovido pelo Sinapro-Bahia, Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e irá contar com a palestra de Paulo Gomes, advogado do Sinapro-São Paulo e da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap).

Delegado Regional – Natural de Vitória da Conquista, Vinicius Khouri é pós-graduado em Comunicação e Marketing Empresarial. Começou sua carreira na área de Atendimento a Clientes, passando pelo setor de Mídia e posteriormente migrou para a Criação, a área com que mais se identificou. Há dois anos assumiu a Direção de Criação da Aktiva Publicidade, agência da qual se tornou sócio.

Vinicius Khouri garante estar honrado ser indicado como representante do Sinapro-Bahia na região Sudoeste. “Sei dos desafios, mas estou muito animado em poder dar essa contribuição para o mercado publicitário de Vitória da Conquista e região”, explica Khouri. “O sindicato se reaproxima em um momento estratégico, para trazer renovação e profissionalismo. A hora agora é de somar forças para crescermos juntos e com mais solidez”, conclui o futuro delegado regional do Sudoeste.