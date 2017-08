Três intérpretes de Libras se revezaram durante todo o julgamento, que durou das 8h30 às 17h, e foi realizado no Fórum Ruy Barbosa. Após o júri, um dos intérpretes traduziu a impressão que uma espectadora surda teve do julgamento. “Cada detalhe, o homicídio, tudo que estava acontecendo ela conseguiu entender”, disse a tradutora Thaís Campos.

Também com a ajuda de um dos intérpretes, Moab Souza, presidente da Associação de Surdos Mudos disse que a iniciativa deve servir de exemplo e precisa ser ampliada para outros locais. “Em hospital, aqui, em banco, associação”, disse.

A ideia de fazer o júri com tradução para deficientes auditivos foi da juíza Márcia Melgaço. “Desde 2002 tem uma lei obrigando todas as instituições dos poderes a incluir socialmente o surdo, e isso não tem sido feito. São 14 milhões de surdos no Brasil, e algo tem que ser feito. E por que não começar pelo poder judiciário de Itabuna?”.