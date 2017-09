O AniCon Festival de Cultura Pop e Oriental de Vitória da Conquista terá sua terceira edição, nos dias 23 e 24 de Setembro de 2017 na FAINOR. Todos os anos o evento trás diversas atrações não só para o público nerd, mas também para toda a família e para quem curte filmes, séries, games e animes.

O evento é repleto de atividades durante os dois dias, como: video game para jogar à vontade, palestras, oficinas, salas temáticas, concurso Just Dance, área de standistas com lojas, área gourmet e de artesanato, etc. Além disso conta com o Concurso Cosplay (de fantasias) com premiação, que é um dos momentos mais aguardados pelo público, e este ano terá o Desfile Cosplay Kids dedicado às crianças que vão com suas fantasias.

Nesta edição, em comemoração aos 20 anos de Harry Potter, o AniCon trás a Luisa Palomanes, responsável pela voz da Hermione (uma das principais personagens do filme). A Luisa também dubla diversas personagens de desenhos, games, séries e filmes. E ainda inspirado na saga Harry Potter terá uma sala temática para os participantes do evento se sentirem dentro do mundo mágico do filme.

Neste domingo dia 03 de Setembro acontecerá o “Esquenta para o AniCon” no Shopping Conquista Sul, a partir das 12h, uma ótima oportunidade para conhecer mais sobre o evento!

Para conferir tudo o que vai ter no AniCon 2017 basta acessar o site: www.aniconfestival.com

Instagram: @aniconfestival