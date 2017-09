Policiais da 78a Cipm prenderam em flagrante o suspeito Ashiley Wolffy, de 26 anos, por carcere privado.

Na manhã desse domingo, 03, a polícia foi informada que um homem teria feito outro de refém no bairro Alegria, em Conquista. Em um dos quartos do imóvel indicado, os militares surpreenderam o suspeito, que estaria armado com uma faca mantendo a vítima refém e extorquindo-a.

Segundo o rapaz, que é a vítima, ele e Ashiley estavam em um bar quando foi convidado para ir até a sua casa. Lá eles teriam assistido filme e dormido juntos. Porém, o suspeito teria dito a polícia que a vítima afirmou que havia mulheres na residência, o que não era verdade, segundo o suspeito.

Insatisfeito, após a relação, ele teria feito a vítima refém e tentou obrigá-la a entregar dinheiro, contou a vítima na delegacia. A polícia foi acionada por um amigo da vítima que estava no imóvel e ouviu os gritos de socorro. Ashiley foi autuado em flagrante e será encaminhado ao presídio.

