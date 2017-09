O Festival Suíça Bahiana (FSB) vai realizar a sua quinta edição entre os dias 24 a 26 de novembro, no Villa Music, em Vitória da Conquista. O festival que já teve em sua programação nomes como Humberto Gessinger, Larissa Luz, Ratos de Porão, Emicida, Marcelo Jeneci, Cone Crew Diretoria, além da banda argentina Las Taradas, retorna depois de dois sem ser realizado.

Inspirando-se em Belchior, o FSB de 2017 tem uma hashtag oficial: #ONovoSempreVem. A identidade visual ainda traz uma fênix, símbolo da renovação e da resistência, desenhada pela artista Ully Flôres.

Duas bandas já estão confirmadas no line up que contará com 15 atrações no palco principal, entre nacionais e locais, divididas em três dias de programação. Além da capixaba Dead Fish, divulgada no mês de agosto pela produção do evento, a programação também vai contar com a banda cearense Selvagens à Procura de Lei.

Seu acachapante som bate forte em Fortaleza desde 2010 e, inevitavelmente, tomaria de assalto todo o restante do Brasil. “Tarde Livre” (eleita a melhor música nacional de 2016 pela escolha do leitor da Revista Rolling Stone Brasil, ouvida por quase 1,5 milhão de pessoas no Spotify) puxa a fila dos hits dos Selvagens que ressoaram por 18 diferentes estados do país no ano passado.

Mais de 48 mil quilômetros foram percorridos pela banda para que 55 shows fossem realizados, endossando um sucesso que aumenta alucinantemente desde os EPS “Suas Mentiras Modernas” e “Talvez Eu Seja Mesmo Calado, mas Eu Sei Exatamente o que Eu Quero”, de 2010, e o disco de estreia “Aprendendo a Mentir”, de 2011 – mais o EP “Lado C”, também de 2011. À já icônica ‘Mucambo Cafundó’, somaram-se as não menos impactantes ‘Brasileiro’, ‘Despedida’, ‘Massarrara’ e tantas outras do homônimo disco “Selvagens à Procura de Lei” (2013).

Um ano depois, em homenagem à perfeita e irretocável organização da Copa do Mundo, o Selvagens lançou o single “Bem-Vindo ao Brasil”, tocado durante participação no Lollapalooza 2014.

Fixados em São Paulo desde 2016, os cearenses apresentam em Conquista no dia 25 de novembro, o show “Praieiro”, produzido por David “Marroquino” Corcos (Planet Hemp, Marcelo D2, Capital Inicial, Seu Jorge, Franz Ferdinand, Karol Conká e outros) e gravado no estúdio Red Bull Station.

O festival já iniciou as vendas de passaporte e ingressos. São apenas mil entradas por dia e o primeiro lote de passaporte traz dois brindes especiais: copo personalizado e pôster do festival (que serão entregues no primeiro dia do evento). O passaporte e ingressos individuais estão à venda no site Sympla (http://bit.ly/2wpkhDZ) e na loja Seja Nerd, localizada na Avenida Siqueira Campos, 325, bairro Recreio.

