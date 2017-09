No próximo dia 23, às 19h, a banda conquistense Taro estreia com um show no Teatro Carlos Jehovah, em Vitória da Conquista. O evento também vai contar com as apresentações da banda Dost e do cantor e compositor Balaio.

Formada em 2016, a banda tem como principais influências a música experimental e o movimento Tropicalista do final dos anos 60.

Integrada por Bernardo Rezende (bateria), Luiz Henrique, o Luizão (baixo), Gabriel Tupy (guitarra) e Pedro Antunes (guitarra e vocal), a Taro possui um som autoral e está em processo de gravação do EP “Dissonância”, ainda sem previsão para lançamento.

A banda se apresentou pela primeira vez em Vitória da Conquista no Underground Pub, durante o evento beneficente Rock’n’Rap, ao lado de nomes contemporâneos da cena alternativa local.

Os ingressos limitados estão à venda por meio do número (77) 98851-7438 ou na portaria do evento pelo valor de R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia).