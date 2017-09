A “Batalha contra o Aedes aegypti” está anunciada pela Prefeitura de Vitória da Conquista. Numa junção de esforços entre várias secretarias municipais e demais instituições públicas, será intensificado nos próximos meses o combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, vírus que podem levar a morte.

A Secretaria de Serviços Públicos está à frente da organização da campanha que começa com ações efetivas nos bairros a partir do dia 18 deste mês. “Para isso, estamos envolvendo toda Administração Municipal e convocamos outros órgãos públicos e organizações para enfrentar esse mosquito”, afirmou a subsecretária de Serviços Públicos, Taís Ferraz.

Os envolvidos na “Batalha contra o Aedes aegypti” serão divididos em quatro grupos. Em cada grupo, além da equipe de Educação Ambiental que vai conscientizar os moradores de cada bairro sobre o perigo de ter água parada em casa, outras equipes ficarão responsáveis pela capina, limpeza das ruas, melhoria na iluminação e também na limpeza de feiras livres, cemitérios, lavanderias e chafarizes.

“A realização de mutirões é uma forma de envolver, mobilizar e engajar a população na luta contra o Aedes aegypti”, disse a engenheira sanitarista, Márcia Amorim, durante a apresentação do projeto ao chefe de instrução do Tiro de Guerra, tenente Marlon Barros da Silva; ao coordenador do Colégio da Polícia Militar, capitão Igor Rocha; e aos representantes das secretarias de Saúde, Eliezer Silveira, e de Mobilidade Urbana, Juraci da Silva.

Para o capitão Igor Rocha, a iniciativa da Prefeitura é positiva. “Quando se fala em políticas públicas, principalmente na área de Saúde, temos que pensar em cooperação. E o Colégio da Polícia Militar não vai se furtar a contribuir com a sociedade conquistense desenvolvendo atividades de conscientização popular para que possamos erradicar o mosquito Aedes aegypti de nossa cidade e do Estado”, declarou o coordenador.

Segundo o capitão, a instituição de ensino desenvolverá um projeto pedagógico no qual os alunos se envolvam na campanha. Para que os cerca de mil alunos recebam orientação sobre os cuidados para prevenir a infestação do mosquito e quais doenças o Aedes aegypti podem causar, a Coordenação Municipal de Controle de Endemias se disponibilizou a realizar uma capacitação de 16h ainda este mês.

Essa coordenação realiza um trabalho contínuo de combate ao mosquito e também está nesta campanha de enfrentamento. “Vamos com nossas equipes continuar fazendo este trabalho para encontrar a melhor solução possível para minimizar a situação”, resumiu o coordenador de Controle de Endemias, Eliezer Silveira.

Confira o Cronograma de Mutirões.

Secom-PMVC