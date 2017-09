Nos dias 13 e 14 de setembro, acontecerá o 1º Seminário de Televisão e Rádio Educativas da Uesb. O evento é uma realização do Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas (Surte), da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e do Colegiado do Curso de Comunicação Social (CCCS) e, nesta primeira edição, abordará o tema “Desafios e Perspectivas de Conteúdo e Sustentabilidade”.

O Seminário acontecerá no Auditório 1, do Módulo Antônio Luis Santos (Luisão), no campus de Vitória da Conquista, e as inscrições poderão ser realizadas no link disponível aqui. A programação do evento contará com mesas-redondas, palestra e oficina. Para mais informações, os interessados em participar poderão entrar em contato pelos telefones (77) 3425-9365, no Colegiado de Comunicação; (77) 3424-8603, na Proex; ou (77) 3424-8766, no Surte.

Conheça o Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas (Surte):

O Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas (Surte), foi criado em 2001 e trabalha com conteúdos educativos, socioculturais e de entretenimento, visando contribuir para a melhoria da educação e da cultura regional. Atualmente, o Surte abrange a TV Uesb, que, em 2002, foi a primeira emissora a surgir sob a sua gestão, e a Rádio Uesb FM, sintonizada na frequência 97,5, que oferece música de qualidade, cultura e informação com responsabilidade para a comunidade.

Ascom-UESB