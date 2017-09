A Universidade Federal da Bahia (UFBA) encerra na quarta-feira (14) as inscrições para o concurso público voltado para servidores técnico administrativos do Instituto Multidisciplinar em Saúde, em Vitória da Conquista, e no Campus de Salvador. Os candidatos interessados em participar devem através do site da instituição. As inscrições custam entre R$ 60,00; R$ 80,00 ou R$ 100,00. A Universidade objetiva contratar 260 profissionais para assumirem as funções de: Analista de Tecnologia da Informação/ Analista de Infraestrutura (1); Analista de Tecnologia da Informação/ Analista de Negócios (2); Analista de tecnologia da informação/ Analista de Desenvolvimento (1); Assistente de Direção e Produção (1); Auxiliar em Administração (9); Técnico de Laboratório Química (2), Técnico em Arquivo (2), Administrador (3); Arquivista (2); Assistente Social (2); Bibliotecário/ Documentalista (6); Contador (2); Técnico em Assuntos Educacionais (5), Assistente de Laboratório (1); Assistente em Administração (150); Assistente em Administração IMS (2); Biólogo/ Microbiologia (1); Cenotécnico (1); Contramestre (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Engenheiro Sanitarista e Ambiental (1); Farmacêutico (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Jornalista (2); Médico nas especialidades de: Acupunturista (1); Cardiologista (1); Clínica Médica (1); do Trabalho (1); Geriatria (1); Homeopata (1); Oftalmologista (1); Ortopedista (1); Psiquiatra (1); Médico Veterinário – Área de Alimentos (1); Médico Veterinário – Clínica Médica Veterinária de Animais Selvagens, Silvestres e Exóticos (1); Médico Veterinário – Diagnóstico por Imagem (1); Museólogo (1); Músico: Clarineta (1); Contrabaixo (1); Fagote (1); Mezzo-Soprano ou Contralto (2); Percussão (1); Pianista co-repetidor (1); Trompa (1); Viola (1); Violino (1); e Violoncello (1); Nutricionista (1); Pedagogo (2); Produtor Cultural (1); Psicólogo/ Clínico (2); Restaurador (1); Secretário Executivo (1); Técnico de Laboratório áreas de: Análises Clínicas (1); Análises Clínicas (Área de Medicina Veterinária) (2); Anatomia Patológica (1); Marcenaria (1); Química (1); Técnico de Tecnologia da Informação (3); Técnico de Tecnologia da Informação – IMS (1); Técnico de Tecnologia da Informação/ Técnico de Infraestrutura (2); Técnico em Anatomia e Necropsia/ Veterinária (1); Contabilidade (2); Eletricidade (1); Enfermagem (2); Radiologia (1); Segurança do Trabalho (1); Terapeuta Ocupacional (1); e Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais – Libras (2).

Dentro as vagas anunciadas, há as exclusivas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital. Vale ressaltar que anteriormente foram alterados itens no quantitativo de vagas, remuneração, requisitos, nomenclatura e cronograma de alguns cargos.

As jornadas de trabalho variam de 20h a 40h semanais, e os salários vão de R$ 1.945,07 a R$ 8.361,32, conforme o cargo pretendido.

iBahia