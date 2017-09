Vitória da Conquista recebe no final do mês de setembro duas grandes atrações: a cantora capixaba Ana Muller, sucesso nas mídias sociais, acumulando milhões de views no YouTube, e a banda soteropolitana Maglore, já conhecida e estimada pelo público conquistense.

Ana Muller realiza show no próximo dia 29, às 20h, no Teatro Carlos Jehovah. Pela primeira vez na cidade, a cantora e compositora apresenta seu EP com canções inéditas e outras bastante reconhecidas pelo fiel público da artista, com um formato acústico.

Os ingressos limitados estão à venda por meio do site Sympla (http://bit.ly/2irG9fv) e na loja Seja Nerd (Av. Siqueira Campos, 325, bairro Recreio, Vitória da Conquista).

Já a Maglore desembarca na cidade no dia 30, para participar da abertura do projeto Caravana da Música, promovido pela Maré Produções, com patrocínio da Vivo, através do Programa Fazcultura e produção local do Coletivo Suíça Bahiana. A banda chegou ao seu quarto disco, denominado “Todas as Bandeiras”, lançado pela Deckdisc no início do mês.

O evento gratuito está previsto para começar às 19h, na Praça da Escola Normal. A abertura do show será do cantor e compositor Achiles.

VAGALUME ASSESSORIA