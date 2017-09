Começou oficialmente nesta segunda-feira, 11, e vai até o dia 22, a Campanha Nacional de Multivacinação em todas as unidades de saúde de Vitória da Conquista. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças de até 5 anos de idade e de adolescentes entre 9 e 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias), combatendo assim, as doenças imunopreveníveis e reduzindo os índices de abandono da vacinação, especialmente, entre adolescentes.

Nos primeiros dias da campanha, a procura nas unidades de saúde está dentro do esperado, com perspectiva de ser ampliada. “No Centro de Saúde Régis Pacheco, por exemplo, nestes dois primeiros dias de campanha, temos tido mais procura por parte dos adolescentes e acreditamos que a procura, de uma maneira geral, deve aumentar no decorrer da campanha”, contou a gerente da unidade, Ana Paula Teófilo.

A mãe do pequeno Rayan Lucas, de 2 meses, a estudante Maiara Soares de Souza, sabe o quanto é importante procurar as unidades de saúde o mais rápido para realizar a imunização das crianças. “Achei importante vir logo no início da campanha do que deixar para última hora o que pode gerar fila, evitando também que o neném fique estressado e garantindo que ele seja vacinado logo”.

Sobre a campanha – A Multivacinação compreende 19 vacinas de rotina, dentre elas as de hepatites A e B, BCG, meningite C, tétano e a penta. A coordenadora municipal de imunização, Ana Maria Ferraz, esclarece que a campanha trabalha com vacinação seletiva e não tem uma meta a ser alcançada. “Neste sentido, inclusive, quanto menos doses forem aplicadas, melhor o quadro, pois isso significa que os cartões de vacinação do público-alvo estão atualizados”, reforçou a coordenadora.

Para que a criança seja vacinada, basta que os pais ou responsáveis apresentem a carteira de vacinação na unidade de saúde mais próxima da casa onde moram, das 8h às 17h. Caso não tenha a caderneta, o esquema vacinal começará de acordo com a idade da criança.

Dia ‘D’ – O Dia “D” de mobilização nacional está marcado para o próximo sábado, 16. As unidades estarão abertas das 8h às 17h para receber o público que não conseguir comparecer durante a semana. Lembrando que, neste dia, só vão funcionar as unidades da zona urbana, com exceção da unidade do povoado do Simão, que também vai funcionar.