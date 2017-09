O evento, realizado pela empresa catarinense Döhler S/A, referência em produtos para cama, mesa e banho, decoração e tecidos industriais, percorre o País desde 2010, levando aprendizado e alegria para milhares de pessoas. Mais de 40 mil participantes já passaram pelas mãos de Marcelo Darghan, o artesão mais influente do País. Em Vitória da Conquista, ele ensinará técnicas de aplicação de tecido e pontos variados com toda a energia, animação e conhecimento que só ele tem.

O tema dessa edição será a tradição do bordado e o reaproveitamento. “Cada evento que realizamos rende belas histórias. Proporcionar momentos de aprendizado e alegria a essas pessoas é muito gratificante”, garante o artista plástico Marcelo Darghan.

O Momento Döhler é totalmente gratuito e a empresa fornece todo o material utilizado na oficina. Para participar os inscritos precisam levar apenas lápis, caneta e tesoura para auxiliar nos trabalhos, e ainda podem levar para casa a peça que confeccionarem.

“O evento é único, com muita descontração, música, dança e sorteio de brindes. Além de passar um momento muito gostoso, os participantes têm a oportunidade de aprender algo novo e garantir uma renda extra, pois essa ação incentiva a Economia Criativa, trazendo geração de renda e integração social a cada cidade por onde passa”, comenta Elisabeth Döhler, gerente de Desenvolvimento de Produtos da Döhler.

A empresa convida os participantes a levarem 1kg de alimento não perecível, pois, mesmo sendo gratuito, em cada cidade o Momento Döhler seleciona uma instituição para receber essas doações. Em Vitória da Conquista, a entidade beneficiada será o Comunidade de Aliança Anuncia-Me, instituição que acolhe idosos, portadores de doenças graves sem suporte familiar e menores de idade em situação de rua.

As vagas são limitadas. Garanta já a sua inscrição pelo telefone 0800 643 0214.

Sobre Marcelo Darghan

O artista plástico e colaborador de mídias relacionadas a artesanato Marcelo Darghan realiza há 29 anos cursos por todo o Brasil, incluindo o Momento Döhler. Mais de 1.200.000 de pessoas já fizeram parte de seus cursos. Criador do Prêmio Artesão do Ano e colaborador da feira Mega Artesanal, Darghan começou a fazer trabalhos de artesanato em 1988, com o objetivo de ensinar a confecção de enfeites de Natal para o público.

O número de participantes foi aumentando e o artista teve que pensar em novos métodos para transmitir e expandir seus conhecimentos. Em um de seus cursos, realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, reuniu mais de cinco mil pessoas. Foi então que concebeu movimentos com as mãos que facilitassem o aprendizado. Junto com letras e ritmos musicais, criou sequências que tornaram mais práticas a memorização e a forma de ensino.

SERVIÇO

O que: Vitória da Conquista recebe curso gratuito de artesanato

Quando: 14 de setembro – 1ª turma: 9h às 12h e 2ª turma: 14h às 17h

Onde: Mediterrâneo Monumental Casa de Eventos

Endereço: Avenida Juracy Magalhães, 2500, Félicia – Vitória da Conquista/BA

Quanto: Gratuito

Inscrições: 0800 643 0214

Mais informações: www. momentodohler.com.br