Um incêndio atingiu a margem esquerda da Cachoeira Mocotó, no povoado de Bittencourt, na cidade de Rio de Contas, na região da Chapada Diamantina, no domingo (10), e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e por brigadistas da região desde a quarta-feira (13). O trabalho de acompanhamento continua no local até o sábado (16), por conta do risco de novos focos, já que o terreno é seco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área atingida ainda tem nascente de rios. O perímetro afetado não foi delimitado. O terreno está seco, porque choveu pouco na cidade nos dois últimos dias, mas as chuvas não chegaram a atingir o local do incêndio. A brigada “Gaviões da Chapada” auxiliou no combate.