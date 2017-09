A banda soteropolitana Diamba foi confirmada no line up do Festival Suíça Bahiana (FSB), que acontece entre os dias 24 e 26 de novembro, no Villa Music, em Vitória da Conquista (BA).

Esta é a quinta edição do evento que já teve em sua programação nomes como Humberto Gessinger, Larissa Luz, Ratos de Porão, Emicida, Marcelo Jeneci, Cone Crew Diretoria, além da banda argentina Las Taradas.

Além de Diamba, já estão confirmadas a banda capixaba Dead Fish e a cearense Selvagens à Procura de Lei. Mais 12 atrações serão anunciadas no próximo dia 05, no evento de lançamento do festival, no Underground Pub, com show de Far From Alaska e discotecagem.

Diamba

Com Duda Sepúlveda no vocal, Renato Nunes no baixo e Tilson Santana nos teclados, a Diamba completou 20 anos em 2016 e segue se reinventando, criando novas sonoridades dançantes e sempre positivas, relacionando a vertente nativa do reggae brasileiro com as particularidades da cultura regional.

A banda usa e abusa da literatura nordestina e ainda adiciona influências do Rock and Roll e da MPB em suas composições e repertórios. Já as influências do reggae vão de Bob Marley a Steel Pulse.

Os 20 anos de estrada foram pontuados pela produção de quatro discos e um DVD, gravados de forma independente, os quais deram vazão à sucessos como “Eu Piro Quando Você Passa”, “A Vida é Bela pra quem sabe amar” e “Caribean Nights”.

A Diamba fez inúmeras apresentações pela capital e pelo interior da Bahia, além das turnês no Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo e no interior de Minas Gerais, participando também da gravação do DVD “Clássicos de Reggae Brasil”, da banda Natiruts.

Com o novo álbum denominado “Setas Indicam A Direção” (2016), a Diamba se apresenta na sexta-feira, 24 de novembro, no Villa Music.

O festival já iniciou as vendas de passaporte e ingressos. São apenas mil entradas por dia e o primeiro lote de passaporte traz dois brindes especiais: copo personalizado e pôster do festival (que serão entregues no primeiro dia do evento). O passaporte e ingressos individuais estão à venda no site Sympla (http://bit.ly/2wpkhDZ) e na loja Seja Nerd, localizada na Avenida Siqueira Campos, 325, bairro Recreio.

VAGALUME ASSESSORIA