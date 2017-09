Estudantes da rede estadual matriculados nas oficinas do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Vitória da Conquista, além de dois professores, serão homenageados nesta sexta-feira (22), às 9h, na Câmara Municipal de Vereadores, por terem recebido Menção Honrosa da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), durante a 69ª reunião anual realizada em agosto, em Belo Horizonte. Os estudantes apresentaram os projetos Robótica Educacional e Choices e estão entre os 12 que receberam a honraria em todo o país.

“A Menção Honrosa é um reconhecimento inédito e importante, pois reflete na ampliação do interesse por parte de outros estudantes para também participarem das oficinas, que são gratuitas e podem ser cursadas por qualquer estudante da rede estadual. O CJCC tem este papel de fomentar um maior interesse por parte dos alunos para a Educação, dando oportunidades para que eles produzam conhecimento”, destaca Iuri Rubim, coordenador estadual dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura.

Rubim informa ainda que a honraria na SBPC tem ainda mais mérito por se tratar de um evento focado no público do ensino superior. “Ter estudantes da educação básica e da rede pública se destacando neste ambiente demonstra a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido no centro”, completa.

Projetos honrados



Choices é um jogo interdisciplinar de cartas digitais sobre hábitos alimentares saudáveis, que proporciona uma ação educativa capaz de despertar nos estudantes a consciência para o cuidado com a saúde, levando-se em conta que mais de 30% dos adolescentes brasileiros estão obesos ou com sobrepeso, fruto da má alimentação e do sedentarismo.

Já o projeto de Robótica Educacional oferece a possibilidade de realização, por exemplo, de uma programação com a placa de arduíno (plataforma de hardware e software, criada para auxiliar no ensino de eletrônica), visando ampliar o acesso de jovens a novas experiências educativas. O foco é o estudo do aplicativo da Robótica para o desenvolvimento de diferentes habilidades, como o trabalho colaborativo, o raciocínio lógico e a criatividade.

ASCOM: Secretaria da Educação do Estado da Bahia