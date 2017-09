O resultado do concurso para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, que estava previsto para ser liberado nesta sexta-feira, 22, foi adiado. A informação foi divulgada pela Secretaria de Administração (Saeb) nesta manhã.

A Saeb disse que questões técnicas devido ao tamanho da abrangência do concurso levaram ao adiamento. A prova foi aplicada em Salvador e outros 12 municípios da Bahia.

De acordo com a Saeb, todas as 2 mil vagas para a PM e as mais 750 para o Corpo de Bombeiros serão preenchidas. A nova data de divulgação do resultado ainda não foi divulgada.

A Tarde