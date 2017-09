O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) lançou o edital nº 06/2017, do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais técnicos de nível superior, especializados em Linguagem de Sinais.

As inscrições já começaram e seguem até o dia 16 de outubro, através do preenchimento de formulário de inscrição eletrônico e do pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 70.

Ao todo, são disponibilizadas 17 vagas, distribuídas entre os campi Barreiras, Brumado, Salvador, Valença e Vitória da Conquista. Podem se inscrever profissionais com graduação em Letras/LIBRAS; graduação em Tradução e Interpretação, com habilitação em LIBRAS/ Língua Portuguesa; ou graduação em qualquer área, desde que o profissional tenha realizado alguma especialização, curso de educação profissional, Extensão Universitária, Formação Continuada, formação, promovido pela sociedade civil representativa da comunidade surda, ou possua certificado de proficiência na área.

Os selecionados cumprirão a jornada de trabalho de 40h semanais, com remuneração de R$ 4.180,66.

A seleção ocorrerá em etapa única, constituída de prova prática e avaliação de títulos. Os candidatos deverão acessar a página do concurso, a partir do dia 20 de outubro, para conferir as inscrições confirmadas.

Mais informações na página da Proen ou no email selecaolibras2017@ifba.edu.br.

Ascom-IFBA