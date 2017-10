O primeiro single do cantor e compositor Balaio, “Terra de Barro”, lançado no mês passado nas redes sociais, ganhou um videoclipe. Produzido pelo fotógrafo Joab Mercês, o clipe foi gravado na cidade de Anagé (BA), há cerca de 51 km de Vitória da Conquista.

A canção, de composição de Balaio e Anderson Gomes Bastos (Dona Iracema), retrata a paisagem do sertão baiano. Balaio utiliza muito bem essas nuances e absorve estas características em seu estilo marcante e o seu sotaque forte.

“A música é uma metáfora que fala sobre a juventude e essa questão das potencialidades da existência, que são minadas pelas instituições e pelas pessoas. O ser humano é uma terra de barro, uma terra boa pra plantar. Porém, as pessoas sugam tanto a nossa água, que acabamos virando terra seca e rachada, sem nutrientes, nos impedindo de ser quem nós queremos ser. Vamos trocar de cultura, porque essa cultura já acabou com os nutrientes do meu solo”, explica Balaio.

O lançamento do clipe aconteceu um dia depois do cantor e compositor fazer uma apresentação empolgante, durante o show de Achiles, na abertura do projeto Caravana da Música, para uma praça pública lotada. Em menos de 24h, o videoclipe já passou da marca de 600 visualizações no YouTube.

Assista agora o clipe de “Terra de Barro”

Balaio

Baiano, natural de Vitória da Conquista, Balaio segue em carreira solo desde 2016, depois de integrar a banda de pop rock Grão Bordô. Suas influências sonoras vão desde a música regional ao rock internacional, fazer uma verdadeira mescla de ambos estilos apenas com a sua voz e seu violão.

Recentemente, registrou o show “Balaio ao vivo pela primeira vez”, no Teatro Municipal Carlos Jehovah, o que rendeu uma turnê pela região sudoeste da Bahia, além de ter se apresentado em João Pessoa (PB).

Atualmente, o cantor também assumiu os vocais da banda de rock Dona Iracema, que prepara um álbum com músicas inéditas.

Ficha Técnica “Terra de Barro” (2017):

Voz: Balaio

Mixagem: Daniel Drummond

Arranjos: Balaio

Instrumental: Balaio

Composição: Balaio e Anderson Gomes Bastos

Gravado e Masterizado no Estúdio Drummond

Produção: Joab Mercês

Imagens: Joab Mercês

Edição: Oscar Sampaio



