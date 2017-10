O SAC Conquista II, no município de Vitória da Conquista (sudoeste), já está emitindo a 1ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A solicitação do documento pode ser feita por meio de agendamento no Portal SAC, pelo aplicativo SAC Mobile ou pela central telefônica de atendimento, no 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

O posto, que funciona de segunda a sexta-feira, sempre de 9 às 18h, no Shopping Conquista Sul, já disponibilizava serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), como 2ª via e renovação da CNH, entre outros.

Ascom/Secretaria da Administração do Estado (Saeb)