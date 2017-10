Os empregados dos Correios que haviam aderido à paralisação parcial aceitaram a proposta do TST e retornaram ao trabalho nesta segunda-feira (9) em clima de normalidade.

A proposta apresentada pelo ministro Emmanoel Pereira prevê reajuste de 2,07% (INPC) retroativo ao mês de agosto de 2017, compensação de 64 horas (8 dias) e desconto dos demais dias de ausência, além da manutenção das cláusulas já existentes no ACT 2016/2017. A cláusula 28, que trata do plano de saúde, continua sendo mediada pelo TST.

Com o retorno dos trabalhadores, os Correios esperam normalizar a distribuição de objetos postais em um prazo de cinco dias úteis na maior parte das localidades. Para os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária), suspensos devido à paralisação parcial, a previsão é de que voltem a funcionar até esta quarta-feira (11).

Mutirão – No sábado e domingo (7 e 8), os Correios entregaram mais de 6,6 milhões de cartas e encomendas. O mutirão, realizado nas localidades onde houve paralisação de empregados, contou com a participação de 22 mil trabalhadores. Durante a ação também foram triados (preparados para entrega) cerca de 10,5 milhões de objetos.

Em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida no próximo dia 12 de outubro, quinta-feira, todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas.

Ascom-Correios