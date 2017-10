As ameaças de privatização dos bancos públicos têm chamado a atenção de diversos segmentos da sociedade brasileira. Nesta segunda-feira (09), a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) promoveu uma audiência pública sobre os Impactos da Reestruturação dos Bancos Públicos na Economia Baiana, e o presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região (SEEB/VCR), Paulo Barrocas, foi um dos participantes do debate.

Diferentemente das instituições privadas, que buscam apenas aumentar os próprios lucros, os bancos públicos atuam em prol do desenvolvimento social e essa entrega ao capital privado, por meio de privatização, prejudicará diretamente a população de rendas mais baixas. De acordo com dados apresentados durante audiência na ALBA, as áreas de habitação e saneamento básico, por exemplo, receberam financiamento de 77% e 80% das estatais, respectivamente. Outro dado apresentado se refere a 56% do crédito ofertado para os brasileiros, também originado pelos bancos públicos. Do total de R$ 61 bilhões dos recursos investidos pelos bancos no país, R$ 49 bilhões vieram das instituições públicas e apenas R$ 12 bilhões foram dos privados.

Além do presidente do SEEB/VCR, representantes de todos os sindicatos de trabalhadores bancários da Bahia, da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (CONTEC), da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB), O presidente da Federação dos Bancários dos Estados da Bahia e Sergipe, Emanoel Souza de Jesus, além de emissários do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Ascom-Bancário/VCA