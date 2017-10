Nos dias 20, 21 e 22, o Villa Music em Vitória da Conquista sedia o Festival Gastronômico Sabores de Conquista. O evento gratuito – promovido pelo coletivo conquistense de culinária e gastronomia Sabores de Conquista, propõe um novo formato, sendo realizado em três dias.

O Festival Gastronômico traz ainda como tema o Outubro Rosa, incentivando a população feminina sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Além da exposição e comercialização de produtos, serão realizadas atividades em parceria com o Sesc Conquista, oficinas para crianças e programação musical.

Na sexta-feira (20), a partir das 19h, Carlos Moreno abre a programação de shows, em um Happy Hour. No sábado (21), às 16h, é a vez da cantora e compositora Marlua. Já no domingo (22), no mesmo horário, Alex Baducha sobe ao palco do Festival Gastronômico.

Participam do encontro expositores de artesanato e empreendimentos gastronômicos que oferecem uma variedade de opções, desde hambúrgueres especiais, massas, doces e cervejas artesanais.

O Festival Gastronômico Sabores de Conquista tem o apoio financeiro da Don Empreendimentos, Campus Vivant, Colégio Opção, Sesc, Itaipava, Tecnoágil e Seu Menu.

Sabores de Conquista

O coletivo Sabores de Conquista surgiu em janeiro de 2017, com o objetivo de valorizar a cultura gastronômica local, agregando produtores de alimentos orgânicos e naturais e proporcionando o aperfeiçoamento profissional através de cursos, oficinas e palestras ministradas por especialistas da área que contemplarão temas atuais do cenário gastronômico.

Desde então, já realizaram quatro edições do Encontro Gastronômico Sabores de Conquista, que percorreram praças como Cai 1 e Praça do Gil, além de participarem constantemente de eventos como o Festival Gastronômico da Chapada Diamantina – Etapa Mucugê, em julho.

Fazem parte do coletivo os empreendimentos Boteco do Gugu, Café Bauer, Brutos Beer e Mestre Pizzaiollo.

SERVIÇO

Festival Gastronômico Sabores de Conquista | Villa Music (VCA)

Data: 20, 21 e 22 de Outubro

Horário: Sexta 18h às 22h/ Sábado 11 às 21h/ Domingo 11h às 20h

Endereço: Av. Olívia Flôres, 3843, Universidade, Vitória da Conquista (BA)

Entrada: Gratuita

Assessoria de Imprensa:

VAGALUME ASSESSORIA