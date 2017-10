Dois jovens de 21 e 23 anos morreram após a motocicleta em que estavam bater de frente com um caminhão, em seguida caírem no asfalto e serem atropelados por um carro. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com a PRE, o acidente na BA-641, no trecho entre Barra do Choça e Lucaia, no sudoeste da Bahia, na noite de domingo (22).

As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do carro teve ferimentos leves. Segundo a PRE, não há informações sobre os demais ocupantes do carro e sobre o estado de saúde do condutor.