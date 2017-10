O jornalista, escritor e diretor de séries Paulo Markun é convidado da Mostra Cinema Conquista – Ano 12, que acontece em novembro de 2017, em Vitória da Conquista (BA). Ex apresentador do programa Roda Viva (TV Cultura) e com um vasto currículo na TV brasileira, Markun participa de uma conferência sobre a relação do Jornalismo com a produção de séries, webséries e outros formatos audiovisuais do mercado no dia 21.

Desde 2011, Paulo Markun tem criado, produzido e dirigido diversos conteúdos para o mercado audiovisual, como as obras documentais seriadas “Arquiteturas”, produção para o SESC TV e indicada aos prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Direção no Festival Telas Brasil.

“Habitar Habitat”, também uma produção para o SESC TV, foi condecorada com o Prêmio Televisão da América Latina (TAL – 2014), em Montevideo, na categoria Melhor Produção de Série e cuja segunda temporada está em plena produção. Em agosto de 2013 deu início às gravações de “Retrovisor”, série de 13 episódios, exibida no Canal Brasil.

Com a produção “Médicos Cubanos” (2015), venceu o PIC DOC no Rio Content Market 2015 e foi a única produção brasileira convidada a concorrer no Sunny Side Doc 2015, um dos mais importantes eventos internacionais na área de documentário, realizado na França.

Mostra Cinema Conquista

A Mostra Cinema Conquista – Ano 12 acontece nos dias 19 a 24 de novembro. Estabelecido, ao longo dos anos, como um dos mais importantes eventos do gênero no nordeste do país, a Mostra é, por excelência, um espaço de experimentação cinematográfica que democratiza o acesso à produção nacional e o debate sobre os mais diversos temas do cinema e do audiovisual.

O evento, que teve sua última edição em 2015, é um espaço privilegiado para a discussão dos temas e manifestações importantes do cinema brasileiro. A Mostra mantém uma curadoria sempre voltada para trazer um panorama interessante da produção cinematográfica brasileira que, apesar das suas adversidades e desafios, se mantém diversa e rica.

Durante a programação, serão exibidos mais de 50 filmes, entre longas, médias e curtas metragens, além da realização de debates, conferências, oficinas e homenagens. Nesta edição, as exibições serão realizadas no auditório do Instituto Educacional Euclides Dantas (IEED/ Escola Normal), no Espaço Comunitário Seu Rosa, localizada no bairro Nova Cidade e nas escolas municipais em diversos distritos da cidade.

A Mostra Cinema Conquista – Ano 12 tem o apoio cultural do Canal Brasil, TVE Bahia, TV Sudoeste, Sistema Uesb de Rádio e TV Educativas e Schin. Conta com o apoio institucional da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Curso de Cinema e Audiovisual da Uesb, Programa Janela Indiscreta, Instituto de Radiodifusão do Estado da Bahia e Diretoria Audiovisual do Estado (Dimas). A Mostra Cinema Conquista é uma realização do Instituto Mandacaru de Inclusão Sociocultural. Tem o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

