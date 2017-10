Um homem de 49 anos foi encontrado morto no quintal da casa onde morava, no entroncamento da cidade de Jaguaquara, na sudoeste da Bahia, no domingo (22). A polícia investiga se a vítima se afogou em um balde com água.

De acordo com informações da Polícia Militar, familiares do homem contaram que encontraram o corpo da vítima com a cabeça dentro do balde. Uma garrafa de cachaça foi achada ao lado do corpo.