A Nutrição e Medicina Esportiva têm atraído diversos adeptos, graças ao crescimento do incentivo à qualidade de vida, bem-estar, alimentação saudável e cuidados com o corpo e com a saúde.

As pessoas que possuem interesse nessas áreas, – que inclusive têm se mostrado promissoras, – não podem e nem devem perder a oportunidade de participar do workshop sobre Nutrição e Medicina Esportiva, que contará com diversos médicos e nutricionistas, além de profissionais de áreas correlatas.

O diretor técnico da A Fórmula, Helder Teixeira, irá ministrar palestra sobre “Modulação Hormonal: Terapia de Reposição com Fitoterápicos”. Já entre os temas que serão tratados pela farmacêutica e gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da rede A Fórmula, Fernanda Magalhães, está “Probioticoterapia: A Arte da Prescrição”.

O evento acontece na próxima quinta-feira (26), das 17h às 19h, na Confeitaria Amorim, localizada na Av. dos Expedicionários, nº 753, Recreio, e será realizado pela A Fórmula, maior rede de farmácias de manipulação do país atualmente. Vale a pena conferir!



Sobre A Fórmula

Rede de Franquias premiada pela ABF e pela PEGN, A Fórmula está presente em 11 estados do Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil, com quase 70 lojas. A marca possui quase 30 anos de inovação, investimentos em pesquisa e processos produtivos de excelência, além de ser reconhecida como a maior Rede de Farmácias de Manipulação do Brasil. A Fórmula foi a primeira farmácia do Brasil a obter a Certificação ISO 9001 e conta com mais de 4 mil substâncias disponibilizadas para a prescrição, além de possuir uma linha de suplementos e cosméticos com marca própria.