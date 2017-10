O Festival Suíça Bahiana (FSB 2017) só acontece no final de novembro, nos dias 24 a 26, mas enquanto a data não chega, no dia 03 de novembro acontece uma prévia que pretende reunir muito rock. O Side Show esquenta as expectativas para o festival trazendo a banda paraense Molho Negro (PA) pela primeira vez em Conquista.

Misturando caos, ironia e barulho, a banda que surgiu no ano de 2012, em Belém do Pará, tem dois discos lançados “Lobo” (2014) e “Não é nada disso que você pensou” (2017), um DVD no YouTube e algumas passagens pelos principais festivais do país. Mas, além do rock paraense da Molho Negro, o rock contemporâneo de Conquista também marca presença no esquenta do FSB, com as bandas Handevu e Taro.

A Handevu, que surgiu também em 2012, se firmou como power-trio e tem como influências de nomes do stoner rock e do rock inglês. A banda, que já tocou com a Taro em outros eventos, retoma a cena musical da cidade praticamente na mesma época da banda que divide o palco.

“Vejo essa semelhança entre a gente”, conta Pedro Ivo, vocalista e guitarrista da Handevu sobre a Taro, e completa dando um recado: “Pra nós também será uma grande honra tocar com a Molho Negro, gostamos demais do som dos caras, muito daquilo que a gente segue eles seguem também […] Vamos dar o nosso melhor pra acompanhar a energia desses caras […]”.

Já a Taro, que tem como principal influência o rock experimental e psicodélico, foi lançada oficialmente em setembro desse ano e está ansiosa para compartilhar ideias, boas energias e palco com as outras duas bandas.

“Estamos preparando um repertório praticamente todo autoral. […] Queremos apresentar algo que as pessoas se identifiquem com o que temos a passar, fazendo a banda dialogar com o público e vice-versa. Banda mais ansiosa não há.”, diz o guitarrista Gabriel Tupy.

O Side Show do FSB 2017 com Molho Negro, Taro e Handevu acontece no Underground Pub, localizado na Praça João Gonçalves, Centro. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser encontrados na Loja Seja Nerd (Av. Siqueira Campos, 325, Recreio) e à venda online pelo site Sympla (http://bit.ly/2hONUZF).

Serviço:

SideShow do Suíça Bahiana com Molho Negro, Handevu e Taro

Data: 03 de novembro de 2017

Horário: 20h

Local: Underground Pub (Praça João Gonçalves, Centro, Vitória da Conquista, Bahia)

Ingressos: R$ 20,00 – À venda pelo Sympla (http://bit.ly/2hONUZF) e na Loja Seja Nerd (Av. Siqueira Campos, 325, Recreio)

Vagalume Assessoria