Dois nomes de sucesso da atual música brasileira, Wesley Safadão e Marília Mendonça, já tem data marcada, em Vitória da Conquista. No dia 08 de Novembro, véspera do aniversário da Cidade.

Marília Mendonça promete trazer as canções do seu novo CD e DVD, Realidade. Com as recentes canções Eu sei de Cor, Amante não tem Lar, além de hits como Infiel, Folgado e Como faz com Ela. E Wesley Safadão promete cantar músicas do seu DVD, gravado em Miami. Além das faixas inéditas, o cantor interpretará seus hits de maior sucesso.

Recentemente Wesley Safadão e Marília Mendonça gravaram uma música juntos, chamada Ninguém é de Ferro.

Você já pode adquirir seu ingresso para o show do dia 08 de novembro, nos pontos de vendas autorizados (Banca Central, Central de Ingressos, Point do Ingresso e Loja Taco).