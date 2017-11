A Secretaria da Educação do Estado da Bahia está com inscrições abertas até esta sexta-feira (3) para 2.455 vagas de cursos de qualificação pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) para a capital e interior do Estado.

Os cursos, da modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), são voltados para estudantes dos Ensinos Fundamental I e II (completo e incompleto) e Médio (completo e incompleto), além de pessoas que já fizeram outros cursos pelo PRONATEC, a exemplo de trabalhadores e mulheres em estado de vulnerabilidade. As inscrições são feitas, exclusivamente, pelo Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Dentre os cursos ofertados, destacam-se: programador WEB, cuidador de idoso, microempreendedor individual, mestre de obras, instalador e reparador de redes de computadores, agente cultural, recreador cultural, organizador de eventos, auxiliar de laboratório de saúde, agente de recepção e reservas em meios de hospedagem, espanhol aplicado a serviços turísticos, inglês intermediário, confeiteiro, editor de vídeo, assistente financeiro, fotógrafo, maquiador e recepcionista.

As vagas estão distribuídas nos Centros de Educação Profissional e unidades compartilhas da rede estadual localizados nas cidades de Capim Grosso, Ipirá, Riachão do Jacuípe, Gandu, Valença, Ilhéus, Itabuna, Camaçari, Candeias, Dias D´avila, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João, Pojuca, Salvador, Juazeiro, São Domingos, Serrinha e Bom Jesus da Lapa. Será realizado sorteio eletrônico de acordo com o número de vagas ofertadas nas unidades da rede.

O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Durval Libânio Netto, disse que esta é uma das ações da Secretaria da Educação do Estado voltadas à qualificação e inserção dos jovens e trabalhadores ao mundo do trabalho. “Ao todo a rede deve ofertar quase 15 mil vagas de cursos de qualificação pelo Pronatec. Para isto, contamos com a parceria de órgãos como Bahia Pesca, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a Secretaria de Turismo (SETUR), as Voluntárias Sociais e diversas instituições do campo da cultura, como a Escola de Dança da Fundação Cultural”, afirmou.

Matrícula – A matrícula será realizada no período de 8 a 13 de novembro, na unidade de ensino para o qual o estudante se inscreveu e concorreu à vaga. No ato da matrícula serão exigidas cópias de CPF, RG, comprovante de residência, atestado de escolaridade ou histórico escolar e comprovante de conta corrente de qualquer banco ou conta fácil do Banco do Brasil, aberta em nome do estudante. O programa prevê o pagamento de auxílio transporte e alimentação de R$ 15 por dia frequente, sendo realizado o cálculo ao final de cada mês. A aula inaugural está programada para o dia 13 de novembro.

Veja a relação de cursos e número de vagas por municípios no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

