O Flash Tattoo é uma tendência que vem ganhando cada vez espaço no Brasil. As ações se tratam de um mural com desenhos à mostra e com preços mais baixos que o habitual. Basta o pessoal escolher a arte disponível e feita exclusivamente para o evento e executar na hora.

Combinando música e body art, o Festival Suíça Bahiana (FSB) traz a presença do estúdio Carranca Tattoo para dentro do evento. Serão profissionais de diversos estilos e catálogo variado, entre eles Taigo Brito (VCA), Rafael Garcia (VCA) e Iano Fernandes (VCA), juntos com os parceiros Ricardo Orelha (SSA) e Dode Dultra (SSA). Serão mais de 10 desenhos e os preços variam de acordo com o tamanho.

Estilos diferentes de tatuagens não vão faltar. Enquanto Iano faz a maioria dos estilos, a especialidade de Dode é o maori (tribais) e Rafael trabalha com pontilhismos e traços mais delicados. Taigo, que aposta no tradicional ou old school (as tatuagens de cores fortes e vibrantes com pegada retrô), promete que está preparandoflashs de desenhos animados, videogame, Harry Potter, filmes e várias coisas da cultura pop especialmente para o festival.

“A nossa ideia com o flash tattoo é fazer com que as pessoas criem esse vínculo com o estúdio. Quando está no meio do evento, você vai estar em contato com o que não se vê no dia a dia aqui no estúdio. Aproxima mais a arte do tattoo ao público e ele fica familiarizado e quem nunca pensou em fazer pode mudar de ideia”, diz Iano Fernandes, um dos profissionais que vai estar presente no festival.

Festival Suíça Bahiana – Ano V

O Festival Suíça Bahiana (FSB) chega a sua quinta edição, que será realizada entre os dias 24 a 26 de novembro, no Villa Music, em Vitória da Conquista. O evento que já teve em sua programação nomes como Humberto Gessinger, Larissa Luz, Ratos de Porão, Emicida, Marcelo Jeneci, Cone Crew Diretoria, além da banda argentina Las Taradas, retorna depois de dois sem ser realizado.

Inspirando-se em Belchior, o FSB de 2017 tem uma hashtag oficial: #ONovoSempreVem. A identidade visual ainda traz uma fênix, símbolo da renovação e da resistência, desenhada pela artista Ully Flôres.

O FSB é produzido pelo Coletivo Suíça Bahiana, que atua na cidade há quase 10 anos. Desde a última edição do festival, a produtora tem trabalhado com uma agenda intensa de eventos, como o Devaneios Sonoros, Veraneio e Festival Próxima Estação, trazendo para Conquista shows de artistas e bandas como Márcia Castro, Scambo, Anelis Assumpção, Lazzo Matumbi, Maglore, Torture Squad, Vivendo do Ócio, dentre outros.

O passaporte e ingressos individuais estão à venda no site Sympla (http://bit.ly/2wpkhDZ) e na loja Seja Nerd, localizada na Avenida Siqueira Campos, 325, bairro Recreio.

VAGALUME ASSESSORIA