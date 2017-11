“Os heróis vestem farda. Hoje senti uma sensação nunca antes sentida nos quase quinze anos na PM. Tirar o pequeno Gustavo da casa onde os marginais haviam invadido foi algo indescritível.” disse o SD PM Warley, da 77ªCIPM, que participou da ação e saiu aplaudido pela população.

Na tarde deste sábado, 04, militares da 77ªCIPM foram acionados por uma mulher que notou a ação de bandidos que fizeram dois idosos reféns em uma casa no bairro Guarani em Vitória da Conquista.

Os criminosos invadiram a casa e amordaçaram o casal. Uma mulher que estava com seus dois filhos, sendo um deles um bebe de 20 dias, na parte de cima do imóvel, percebeu a ação e chamou a PM.

Juntamente com o Esquadrão Falcão e Rondesp, as guarnições da 77ªCIPM cercaram o local, entraram no casa e renderam os bandidos. Armados com uma pistola calibre 380 e uma faca, os bandidos já estavam de posse de objetos das vítimas.

Os idosos foram libertos. A mãe foi encontrada com o bebe no colo e a garotinha juntas no canto do quarto. Eles foram resgatados pelos policiais e passam bem.

Os ladrões foram identificados e presos. Eles utilizaram um veículo VW Voyage roubado para efetuar o crime.

77ªCIPM