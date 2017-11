Cássio Oliveira Góes manteve sua ex-esposa e filhas, de 4 e 14 anos, reféns por mais de duas horas, na tarde dessa quarta-feira (15), no interior da casa da família, localizada na Av. Alagoas, bairro Santa Helena, zona oeste de Vitória da Conquista.

A polícia foi chamada por vizinhos que ouviram gritos das vítimas. Minutos depois da chegada dor primeiros policiais, as filhas foram libertadas. A mais velha apresentava um corte no braço. Ao tentar defender sua mãe a garota entrou em luta corporal com o pai.

Mais de duas horas depois do início do cárcere, a refém aproveitou de um descuido do ex-marido e pulou a janela do primeiro andar.

Um socorrista do Samu 192 e um militar foram rápidos e evitaram que a mulher caísse direto ao chão. Ela sofreu escoriações leves.

Em seguida a polícia ficou mais de uma hora negociando com Cássio. Depois de muita conversa, ele se entregou. A população hostilizou a atitude de Cássio, que foi colocado rapidamente na viatura e levado para delegacia.

Na delegacia a vítima relatou os momentos de terror que passou e contou que foi abusada no dia anterior. O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, cárcere privado e estupro.

Blitz Conquista