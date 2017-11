Seis homens e duas mulheres foram presos neste domingo (26).

Foram encontrados 22 tabletes de maconha, 230 petecas de crack, arma e moto roubada.

O Pelotão de Emprego Tático Operacional da 77ªCIPM prendeu, na manhã deste domingo (26), seis homens e duas mulheres por integrar uma quadrilha de tráfico de drogas em Vitória da Conquista.

A prisão começou no início desta madrugada, quando a guarnição efetuava rondas nas proximidades da rodoviária, quando visualizou quatro pessoas em atitude suspeita dentro de um GM Prisma. Com os quatro, foi encontrada uma mochila contendo dezessete (17,5) tabletes e meio de maconha e cinco celulares. Os integrantes do veículo falaram que aguardavam uma mulher.

A mulher foi localizada portando um revolver Rossi calibre .22 com cinco munições. Ela informou que levaria a arma para uma casa no bairro Vila América. Em diligencia continuada, os militares foram até o local e encontraram mais três integrantes da quadrilha.

Com eles, a guarnição encontrou uma motocicleta roubada, 230 petecas de crack, cocaína, meio tablete de maconha, três porções grandes da mesma droga e 4 balanças de precisão.

Os ocupantes do Prisma informaram que a droga encontrada no veículo seria escondida na casa de um deles, localizada no bairro Kadija. Lá os militares encontraram mais 3 tabletes de maconha e uma balança de precisão.

A quadrilha foi apresentada no DISEP, juntamente com todo material apreendido.

As ações da 77ªCIPM contra a criminalidade não param. Isso mostra o trabalho incansável de todo efetivo em combater as ações de bandidos em Conquista.

77ª CIPM