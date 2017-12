De 4 a 8 de dezembro, estarão abertas as inscrições para a seleção que visa ao preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em Matemática, na modalidade a distância (Parfor).

De acordo com o Edital 164/2017, estão sendo oferecidas 143 vagas, voltadas para professor da rede pública de ensino, que está em exercício na sala de aula. A inscrição acontecerá unicamente via internet. O candidato, após se inscrever, deverá fazer a entrega da documentação para a prova de títulos, na sala da EaD, localizada no 1º andar do Módulo da Biblioteca Central, no campus de Vitória da Conquista.

No Edital, é possível conferir o cronograma completo do processo seletivo, bem como outros detalhes. Para obter mais informações, entre em contato por meio do telefone (77) 3425-9308 ou pelo e-mail uesbvirtual@uesb.edu.br.

Secom-UESB